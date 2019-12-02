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أمر ملكي جديد للملك سلمان بشأن الحرس الوطني

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الملك سلمان
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أمر ملكى

أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن الملك سلمان أصدر أمرا ملكيا، بترقية 106 ضباط في مختلف وحدات وزارة الحرس الوطني في القطاع الغربي.
وحسب صحيفة سبق السعودية جاء في الأمر الملكي: إنفاذا للأمر الملكي، قلد وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، الضباط المترقين رتبهم الجديدة
وحسب الصحيفة: "شملت الترقية 3 ضباط من رتبة "عميد" إلى رتبة "لواء"، و61 ضابطا من رتبة "عقيد" إلى رتبة "عميد"، و42 ضابطاً من رتبة "مقدم" إلى رتبة "عقيد".

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