قتلي في تحطم طائرة أمريكية بولاية تكساس

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وكالات- الدويني فولي

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النمسا.. مصرع ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة صغيرة

طائرة

تحطم

امريكية

رصيف

سان أنطونيو


أفادت وسائل إعلام أمريكية، ن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرة صغيرة في الطرف الشمالي من مطار سان أنطونيو الدولي في ولاية تكساس الأمريكية، في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

وحسب محطة "إن.بي.سي شيكاغو"،  نقلا عن تشارلز هود قائد الإطفاء في سان أنطونيو أن الطائرة كانت في طريقها من شوجرلاند إلى بويرن عندما واجهت مشكلات في محركاتها.

وأضافت أنها حولت اتجاهها إلى مطار سان أنطونيو الدولي، وسقطت الطائرة على رصيف وقُتل كل ركابها الثلاثة.

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