شقيق البشير يكشف تفاصيل مثيرة لما قبل سقوط الرئيس

02 ديسمبر 2019 - 10:37 ص

أعلن العباس أحمد البشير شقيق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير عن تحذيره له من قوات الدعم السريع التي منحها كل الصلاحيات، حسبما نشرت سبوتنيك".

وقال العباس الذي هرب من السودان عبر الحدود الإثيوبية بعد أسبوع من سقوط نظام البشير، في تصريحاته إنه قال للبشير: "إن كل الحكام والملوك الذين استعانوا بأهل البادية انقلبوا عليهم واستلموا السلطة مضيفًا أنه ذكر له العديد من القصص والأمثلة عبر التاريخ من الدولة الأموية والعباسية و المماليك الذين حكموا مصر".

وأضاف: أنا شخصيا قلت له إن هناك ترتيبات تجري لانقلاب عليه، فرد علي أنه يثق جدًا في عوض بن عوف وإنه ليس هناك انقلاب في الجيش، كما أنه كان يثق جدًا في صلاح قوش، بالرغم من أن هناك معلومات كانت تأتي بأنه يقود تحركات ضد البشير لإزاحته، وكان البشير يؤكد أنها صراعات إخوان الحركة الإسلامية فيما بينهم، وكان يثق به ثقة عمياء".

جدير بالذكر أن القضاء السوداني يجري محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير في قضايا تتعلق بالفساد والثراء الحرام التي قد تصل عقوبتها إلي 10 أعوام.