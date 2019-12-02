» رسالة من الإمام الأكبر للشيخ خليفة بن زايد في هذه المناسبة

02 ديسمبر 2019 - 11:32 ص

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، بأسمى آيات التهاني إلي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، وحكام الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين ل دولة الإمارات ، سائلأ المولى عز وجل لسموهم دوام الصحة والعافية، ولشعب الإمارات الشقيق دوام التقدم والازدهار.