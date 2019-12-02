  • الإثنين 02 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:58 ص
بحث متقدم
ارشيف

قناة مفتوحة تبث حفل جوائز الكرة الذهبية

الحشد الشعبي العراقي

هجوم داعشي على الحشد الشعبي العراقي يسفر عن قتلى وجرحى

ترامب ونتنياهو

إيران تجمع بين ترامب ونتنياهو في هذا الأمر

سامح شكري ونظيره اليوناني

مصر واليونان يردان على اتفاق السراج وأنقرة

الاحتباس الحراري

خطر يهدد الإنسانية تحذر منه الأمم المتحدة

البشير وقوش

شقيق البشير يكشف تفاصيل مثيرة لما قبل سقوط الرئيس

ارشيف

الليلة.. «فرانس فوتبول» تعلن جائرة أفضل لاعب

الملك سلمان

أمر ملكي جديد للملك سلمان بشأن الحرس الوطني

الدولار

تعرف على سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك

ميتشو

مرض السرطان يتسبب في أزمة بين ميتشو ولاعبي الزمالك

رسالة من الإمام الأكبر للشيخ خليفة بن زايد في هذه المناسبة

الحياة السياسية

أحمد الطيب، شيخ الأزهر
أحمد الطيب، شيخ الأزهر

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

أسباب زيادة أمراض الدنيا

#

شاهد الصور.. مستشفى يستقبل 12 توأمًا

#

قرار من رئيس الإمارات يُسعد المئات

#

بن سلمان: في هذه الحالة سأترك منصبي وأعمل في مكان آخر

شيخ الأزهر

الأمام الاكبر

خليفة بن زايد الإمارات اليوم الوطني

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، بأسمى آيات التهاني إلي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، وحكام الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين ل دولة الإمارات ، سائلأ المولى عز وجل لسموهم دوام الصحة والعافية، ولشعب الإمارات الشقيق دوام التقدم والازدهار.

وبهذه المناسبة أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره لمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة ودور قادتها في ترسيخ قيم السلام والتعايش والانفتاح على ثقافات العالم وحضاراته، سيرًا على نهج حكيم العرب والدهم المؤسس الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله، مشيدًا بمواقف دولة الإمارات في مساندة القضايا العربية والإنسانية، ودعم جهود التسامح ونشر مبادئ الأخوة الإنسانية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» عادل عوض: محمد حفظي صنع فارقاً بـ"القاهرة السينمائي"
» عقوبات تفرضها الصين على منظمات أمريكية بعد تصريحات "ترامب"
» اتفاقية للمالية والتجارة لتسوية المستحقات المتأخرة لـ9 شركات
» الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لـ "بنى سويف"
» فحوصات طبية للاعب المصرى فور العودة للقاهرة
» رسالة من الإمام الأكبر للشيخ خليفة بن زايد في هذه المناسبة
» أخيرًا.. شقيق الراحل هيثم أحمد زكي يتسلم التركة
» الأهلى ينقلب على "الحكام" بأفريقيا
» بعد تصدرها تريند جوجل.. روبي تتألق بإطلالة جريئة
» شاهد.. كيف تغير شكل الفنانة رغدة بعد هذه السنوات
» الأهلى يبحث زيادة عدد جماهيره أمام الهلال السودانى

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:13

  • شروق

    06:41

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس