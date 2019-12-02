» عقوبات تفرضها الصين على منظمات أمريكية بعد تصريحات "ترامب"

02 ديسمبر 2019 - 11:42 ص

فرضت الصين عقوبات على عدد من المنظمات الأمريكية غير الحكومية ومنها "هيومن رايتس واتش"، و"فريدوم هاوس" بعد القانون الذي أصدرته الولايات المتحدة والخاص بحماية حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج، حسبما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية.

وأشارت في تصريحات صحفية إلي أن هذا يعتبر انتهاكا للقانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية بجانب أنه يعتبر تدخلا في الشأن الداخلي الصيني.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي قد وقع الخميس الماضي على قانون يدعم المتظاهرين وحظر تصدير بعض المعدات للشرطة في هونج كونج والتي تشهد احتجاجات منذ يونيو الماضي، مشيرا إلى أنه وقع هذه القوانين احتراما للرئيس الصيني وشعب هونج كونج.