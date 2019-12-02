» محتجون عراقيون يضرمون النيران في القنصيلة الإيرانية

02 ديسمبر 2019 - 11:55 ص

اقتحم محتجون عراقيون مساء أمس القنصلية الإيرانية في مدينة النجف للمرة الثانية خلال أيام وقاموا بإحراقها، وتحاول فرق الدفاع المدني السيطرة علي الحريق، حسبما أعلنت مديرية الدفاع المدني في النجف.

وتأتي التظاهرات ضد إيران لتؤكد رفض المتظاهرين التدخل الإيراني في الشأن العراقي الداخلي، خاصة بدعمها للنخبة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في الإدارة حسبما نشرت " سكاي نيوز عربية".

يذكر أن متظاهرين اقتحموا القنصلية في محافظة النجف بجنوب العراق، الأربعاء الماضي وقاموا بحرقها كخطوة جديدة في الاحتجاجات العراقية.

في سياق متصل شهدت بغداد خروج أكبر مظاهرة شعبية في حي البياع ضد إيران، وهتف المتظاهرين ضد إيران وموجهين رسالة إلي نظامه بأن يكفوا عن التدخل في شئونهم.

جدير بالذكر أن عدد القتلى من المتظاهرين وصل إلي أكثر من 420 متظاهر منذ بدأ المظاهرات في أكتوبر الماضي، وأشارت العديد من التقارير إلي تورط إيران في قتل المحتجين.