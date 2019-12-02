» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بني سويف بكأس مصر

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، قائمة فريقه لمباراة بني سويف، غدًا الثلاثاء، في دور الـ32 لكأس مصر.
وتضم القائمة 18 لاعبا، وهم:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - علي لطفي.
الدفاع: أحمد فتحي - أيمن أشرف - حسين السيد - سعد سمير - محمود وحيد - ياسر إبراهيم.
الوسط: حسام عاشور - أليو ديانج - عمار حمدي - وليد سليمان - حسين الشحات - جيرالدو - أحمد الشيخ.
الهجوم: صلاح محسن - مراون محسن - وليد أزارو.
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