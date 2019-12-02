» أول تعليق لشقيق أمير قطر بعد الفوز على الإمارات

02 ديسمبر 2019 - 06:52 م

علق خليفة بن حمد شقيق أمير قطر، على فوز منتخب بلاده على المنتخب الإماراتي، وتأهله للدور قبل النهائي في بطولة خليجي 24.

وكتب شقيق أمير قطر عبر حسابه على "تويتر" :« هذي عوايدها قطر.. ألف مليون مبروك لرجال الأدعم اللي فازوا بفضل الله وفضل جماهيره الوفية».

وصعد المنتخب القطري إلى الدور قبل النهائي في النسخة الرابعة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 24) المقامة حاليا في قطر، بعدما حقق انتصارا على نظيره الإماراتي 4 / 2 اليوم الاثنين على ملعب استاد خليفة الدولي، في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى.

ويدين المنتخب القطري بفضل كبير في الفوز للنجم أكرم عفيف الذي سجل ثنائية في مباراة اليوم ليكون بمثابة أفضل احتفال بتتويجه قبل ساعات قليلة بلقب أفضل لاعب في قارة آسيا لعام 2019، وذلك في حفل جوائز الاتحاد الآسيوي الذي أقيم في هونج كونج، وقد تسلم الجائزة نيابة عنه، تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري.

هذي عوايدها قطر ????

ألف مليون مبروك لرجال الأدعم اللي فازوا بفضل الله وفضل جماهيره الوفية ??????#خليجي24 #قطر_الامارات — خليفة بن حمد (@KHK) December 2, 2019