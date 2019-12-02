» قطر تقسو على الإمارات وتتأهل لدور الـ4 بـ«خليجي 24»

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قطر

الامارات

المصريون

خليجي

حجز منتخب قطر مقعدًا في الدور نصف النهائي من بطولة خليجي 24 بعد الفوز على الإمارات، بأربعة أهداف مقابل هدفين، اليوم، الإثنين، على ملعب "خليفة" الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة.

انتهى الشوط الأول بتأخر الإمارات بهدفين مقابل هدف، حيث أحرز أكرم عفيف هدف منتخب قطر الأول في الدقيقة 20 قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، قبل أن ينجح علي مبخوت في تسجيل هدف تقليص الفارق لمنتخب الإمارات في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

وفى الشوط الثانى، أضاف حسن الهيدوس الهدف الثالث لصالح قطر فى الدقيقة 53، ثم قلص النجم على مبخوت بتسجيل الهدف الثانى للإمارات فى الدقيقة 77 من زمن المباراة قبل أن يختتم بوعلام خوخى الرباعية فى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة، يحجز المنتخب القطرى مقعده فى الدور نصف النهائى لكأس الخليج "خليجي 24"، بعدما حل وصيفًا فى ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، خلف العراق المتأهلة مبكرًا من الجولة الماضية، فيما ودعت الإمارات البطولة بعدما احتلت المركز الثالث وقبل الأخير برصيد 3 نقاط.


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