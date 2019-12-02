» بعد البرج والمترو.. حالة انتحار جديدة بأسيوط

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أسيوط

انتحار شاب

نتحار

شاب ينتحر باسيوط

لقي شاب في مركز منفلوط بمحافظة أسيوط مصرعه اليوم الاثنين، عقب انتحاره بسبب خلافات عائلية.

وكان الأهالي قد عثروا على جثة الشاب طافية على مياه ترعة الإبراهيمية.

وأقدم الشاب على الانتحار بإلقاء نفسه في مياه الترعة بسبب خلافات عائلية، في حين تم انتشال الجثة من قوات الإنقاذ النهري.

 وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى عبد المنعم محمد أحمد، وشهرته "أحمد مغربية"، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط العام وتم التحفظ عليها.

وكان الشاب قد تغيب عن المنزل منذ 3 أيام بسبب خلافات عائلية مع أسرته، بحسب التحريات، ما دفعه للانتحار.

وقبل يومين ألقى شاب نفسه من برج القاهرة، ليلقى مصرعه في الحال في واقعة انتحار أحدثت ضجة كبيرة، قبل أن يلحقه شاب آخر يوم أمس بإلقاء نفسه أسفل عجلات مترو الأنفاق، أمس الأحد.


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