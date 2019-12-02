» فنانة شهيرة:«بغسل رجل جوزي بالمايه والملح»

02 ديسمبر 2019 - 07:51 م

انتقدت الفنانة داليا مصطفى، تعامل فتيات هذا العصر، مع أزواجهن، مشيرة إلى أن الرجال يعانين بالفعل بسبب الفكر السائد بين الفتيات، لافتة إلى أن الجيل الحالي من النساء يتنمر على أزواجهن بشكل لا يمكن تخيله أو تحمله.

وأضافت خلال حلولها ضيفة في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا":"لما جوزي بيجي تعبان بجيب طبق ومايه بملح وأغسل له رجله"، لافتة إلى أن هذا التصرف نابع من علاقة الحب بينهما.

ولفتت إلى أن زوجها الفنان شريف سلامة يقدر المواقف النبيلة لها معه ولا ينساها، معقبة: "هو محترم، وأي راجل محترم بيشيل مراته فوق دماغه ويتحملها في كل المواقف".