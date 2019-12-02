الملك سلمان يخص 176 سعوديًا بأمر ملكي عاجل

02 ديسمبر 2019 - 08:05 م

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، أمرا ملكيا، سارًا يخص 176 سعوديًا في وزارة العدل.

وتضمن الأمر الملكي الذي وصفته وكالة الأنباء السعودية الرسمية بـ"الكريم"، ترقية وتعيين 176 قاضيا في وزارة العدل.

من جانبه قال وزير العدل السعودي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي "امتدادا للدعم المتواصل من الملك بالقضاء"، بحسب صحيفة "المواطن" السعودية.

وجدد "الصمعاني"، التأكيد على حرص الملك سلمان بن عبد العزيز بمرفق القضاء، سائلا المولى عز وجل أن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر.