  • الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:31 ص
بحث متقدم
الفريق مهندس كامل الوزير

كامل الوزير مازحاً: "أنا جاهز لتولي تدريب المنتخب الأول"

كارتيرون

رسميًا.. مدرب الأهلي الأسبق مديرًا فنيًا لنادي الزمالك

دراسة: مضادات الاكتئاب تسبب الانتحار

أستاذ علم اجتماع تكشف سلوكيات المقبلون على الانتحار

عمرو أديب

عمرو أديب يفضح مذيع الجزيرة على الهواء لهذا السبب

السيارات

بشرى سارة للمواطنين بشأن انخفاض أسعار السيارات

ميسي

"البرغوث" يفوز بـ"الكرة الذهبية" للمرة السادسة في تاريخه

أحمد موسى

أحمد موسى: لابد من عرض مشاكل المواطنين في الإعلام

مرتضى منصور

بالصور.. مرتضى منصور يغلق بوابات النادي على اللاعبين

مدبولي

«بيان عاجل» لرئيس الوزراء عن تزايد حالات الانتحار

هيثم الحريري

«الحريري» يحرج«أديب»:«ليه كنت بتنط من على السور؟»

في العالم..

صلاح الخامس ومحرز العاشر في جوائز الأفضل

الرياضة

صلاح
صلاح

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

رسالة شديدة اللهجة من مرتضى منصور لـ«صلاح»

#

هدف "صلاح" الأفضل لليفربول في أغسطس

#

شريف عامر: أنا محمد صلاح

#

الكاف يختار "الغردقة" لاستضافة حفل جوائز إفريقيا 2019

حصل المصري محمد صلاح نجم فريق كرة القدم الأول بليفربول الإنجليزي، الإثنين، على المركز الخامس في جائزة أفضل لاعب في العالم التي توج بها الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة السادسة في تاريخه، والمقدمة من مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية.
كما حل الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز العاشر في ترتيب أفضل لاعب في العالم.
ولم تعلن المجلة عن ترتيب أول أربع مراكز، واكتفت بإعلان تتويج ميسي بالجائزة بعد منافسه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي وثنائي ليفربول الإنجليزي الهولندي فيرغيل فان ديك والسنغالي ساديو ماني.
وحل الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان في المركز السادس، والبرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول سابعًا، والمتوج بجائزة أفضل حارس مرمى.
وحل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني في المركز الثامن، والبرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي في المركز التاسع. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الدولار ينخفض لأدنى مستوى في أسبوعين
» محامي "النقاز" يكشف تفاصيل رحيل اللاعب من الزمالك
» بعد تزايد حالات الانتحار.. شيخ الأزهر يلتقي مستشار الرئيس
» صلاح الخامس ومحرز العاشر في جوائز الأفضل
» بوتين يصادق على قانون يوسّع توصيف "العميل الأجنبي"
» تفاصيل اجتماع وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا
» بسبب المنشطات..«الجيم» فرد عضلات وهمية والنتيجة كارثية
» رسميًا.. «مرتضى» يطيح بـ«ميتشو» من تدريب الزمالك
» مصر تستورد 34 مليار متر مكعب من المياه لسد العجز
» تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين
» حكم قراءة القرآن من المصحف في الصلاة؟

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:14 ص

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:42

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس