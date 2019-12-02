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الفلبين.. إجلاء آلاف السكان تحسبًا لإعصار ضخم

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إعصار (أرشيفية)

المصريون ووكالات

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أجلت السلطات الفلبينية الآلاف في المناطق الشمالية الشرقية من البلاد، الإثنين، وعلقت الدراسة والعمل تحسبًا لإعصار ضخم، حسب إعلام محلي.
وحسبما ذكرت صحيفة "مانيلا تايمز"، تم إجلاء نحو 10 آلاف أسرة في منطقة بيكول قبل الإعصار، الذي سمي "كاموري" ويعرف محليًا أيضًا باسم "تيسوي".
ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة قرب الطرف الجنوبي الشرقي لجزيرة "لوزون" الشمالية، بين مساء الإثنين وصباح الثلاثاء، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية في البلاد.
ورصد "كاموري" آخر مرة على بعد 195 كيلومترًا (121 ميلًا) شرق بلدية جوبان بمقاطعة سورسوغون، ورافقته رياح مستمرة بلغت سرعتها القصوى 150 كيلومترًا في الساعة (93 ميلًا في الساعة) ورياح قوية تصل سرعتها إلى 185 كم/ ساعة (115 ميلًا في الساعة) تتجه غربًا.
وذكرت صحيفة "فيلستار" اليومية ومقرها مانيلا، أن مكتب الأرصاد الجوية وسع من نطاق حالة تأهب للأعاصير المدارية مع اقتراب "كاموري" من اليابسة.
وقالت وكالة الأنباء الفلبينية الحكومية إن السلطات أغلقت أماكن العمل والمدارس في مختلف المناطق المتضررة. -

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