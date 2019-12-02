عمرو أديب يفضح مذيع الجزيرة على الهواء لهذا السبب

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عمرو أديب
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علق الإعلامي عمرو أديب، على نشر مذير قناة الجزيرة القطرية، أحمد منصور، مقطع فيديو مقتطعا من تصريحات الرئيس السيسي أثناء زيارته لطلبة الكلية الحربية في سبتمبر 2015 مدعيا أنه تعليق للرئيس على انتشار حالات الانتحار، قائلا: "اللي يكذب مرة بيكون كذاب العمر كله، القضية في الناس اللي بتصدق وخلاص".
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن من يشاهد مقطع الفيديو سيثار غضبه، ويعتقد أن هذا هو تعليق الرئيس على تكرار حالات الانتحار، مضيفا منفعلا مخاطبا أحمد منصور: "يا كذاب، يا نصاب.. الكذب ملهوش رجلين".
وتابع "أديب" أن "الإخوان بيستغلوا أنهم بيكذبوا على ناس كسلانة، مش هدور وراء اللي بينشروه"، موضحًا أن التصريحات الحقيقية للرئيس كانت "الحرب النفسية أخطر حاجة مفيش دولة بتتدمر بالشكل اللي بتشوفه إلا لو الدولة بتضرب نفسها.. الناس بتنتحر هنعملهم إيه".
وأردف "أديب" بالقول إن "أحمد منصور عميل، ولكنه مندهش ممن يصدقون ما ينشر دون التحقق منه، معلقا: "المعارضة الإسبيسي ممتعة.. الإعلام مش طرف واحد، ده مذيع وجمهور، لازم يكون في وعي".


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