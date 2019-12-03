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الدولار ينخفض لأدنى مستوى في أسبوعين

مال وأعمال

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الدولار

المصريون ووكالات

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هبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أسبوعين أمام سلة من العملات الرئيسية يوم الاثنين بعد بيانات أظهرت أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة انكمش لرابع شهر على التوالي في نوفمبر بينما سجل الانفاق في قطاع التشييد هبوطا غير متوقع، وهو ما يذكي مخاوف بأن أكبر اقتصاد في العالم قد ينزلق إلى ركود.
وهبطت العملة الخضراء أيضا من أعلى مستوياتها في ستة أشهر أمام الين الياباني.
وقبل نشر البيانات الأمريكية كان الدولار منخفضا بالفعل بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب اليوم أنه سيعيد الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من البرازيل والأرجنتين، في انتقام على ما يبدو مما قال إنه انخفاض في قيمة عملتي البلدين يلحق ضررا بالمزارعين الأمريكيين.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.4 بالمئة إلى 97.853 في أواخر التعاملات بعد أن سجل 97.811 وهو أدنى مستوى له في أسبوعين.
ودفع هبوط العملة الخضراء اليورو للصعود 0.6 بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.1080 دولار.
وانخفض الدولار 0.4 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 108.98 ين هو أدنى مستوى منذ مايو.

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