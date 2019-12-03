كينو ونجم الجزائر ينتقلان إلى الأهلي

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تركي آل الشيخ

كينو

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن قرب انتقال البرازيلي كينو إلى صفوف الأهلي المصري فضلا عن الجزائري يوسف البلايلي.

وقال "زكي" في برنامجه: المستشار تركي آل الشيخ عرض شراء هؤلاء الاثنين وإهداءهما للنادي الأهلي ، هناك حديث تم بين الكابتن محمود الخطيب والمستشار تركي بخصوص الأمر ، والموضوع ليس تكهنات.

وتابع: الأمر عائد إلى فايلر الذي طلب من مساعده أن يشاهد عددا من المباريات لهما لكي يحكم على أداء كل منهم وبالتالي يتم التعاقد معهما سويا أو مع من ينال إعجاب فايلر منهما.

وأضاف: جيرالدو أو وليد أزارو قد يرحلا في موسم الانتقالات الشتوية مما يفتح أبواب التعاقد.

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