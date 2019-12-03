» كم عدد زيجات مديحة يسري .. وسر وفاة ابنها الوحيد

03 ديسمبر 2019 - 08:10 ص

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مديحة يسري والتي توفيت عام 2018 عن عمر يناهز 97 سنة.



ولا يعرف كثيرون أن الفنانة مديحة يسري تزوجت 4 مرات ، إحداهن فقط كانت من خارج الوسط الفني بينما الثلاثة كانوا من داخله.



وقالت مديحة إنها تزوجت من المطرب محمد أمين ، ثم تزوجت من الفنان أحمد سالم ثم تزوجت من الفنان محمد فوزي وأنجبت نجلها عمرو منه ، ثم تزوجت الشيخ سلامة الراضي وانفصلت عنه بعد أن علمت بعودته إلى زوجته الاولى.



ولا يعرف كثيرون أن مديحة أنجبت ابن وحيد من الفنان محمد فوزي لكنه توفي في حادث سيارة.



