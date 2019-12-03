كارتيرون يطلب ضم مدافع الأهلي للزمالك

03 ديسمبر 2019 - 08:20 ص

دشن نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج تحت عنوان "كوليبالي" وذلك للحديث عن ارتباطه الشديد بمدرب الزمالك الجديد باتريس كارتيرون.



وقالت الجماهير إن أول طلب سيطلبه كارتيرون من إدارة الزمالك هو ضم المدافع المالي ساليف كوليبالي إلى الأبيض.



وجاءت التعليقات كالتالي:



- ساليف كوليبالي يشعر بالسعادة



- طالما كارتيرون جاي الزمالك يبقى كوليبالي جاي هو كمان



- حد يصحي كوليبالي ويقوله عندك طلعة في الزمالك



- ممكن لو مفيهاش إساءة أدب تيجي يا كارتيرون الزمالك من غير كوليبالي



وتعاقد الزمالك مع الفرنسي باتريس كارتيرون ليحل محل الصربي ميتشو في تدريب الأبيض.



