» القيعي: هذا الشخص سيرفع الظلم الذي وقع على الأهلي في مباراة النجم

أحمد عادل شعبان
ألمح المهندس عدلي القيعي - مستشار التعاقدات في النادي الأهلي - إلى تدخل المهندس هاني أبو ريدة لرفع الظلم الذي وقع على الأهلي في مباراة النجم الساحلي.
وقال "القيعي" في برنامج "ملك وكتابة" : قبل المباراة مع النجم كان الجميع يعلم أننا الأقوى لكن لا نعرف من أين ستأتي الطعنة .. هناك عمل يتم خارج الملعب.
وأضاف: قبل 3 سنوات تعرضنا لظلم شديد وتساءلنا لماذا لا يتدخل أصحاب النفوذ المصري لجلب الحقوق مثلما يفعل التوانسة.
وتابع: يبدو أن هذه المرة سيكون للمهندس هاني أبو ريدة دور في مساندة الحق وحقه علينا أن نشيد بدوره.
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