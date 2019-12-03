مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

03 ديسمبر 2019 - 10:40 ص

يشهد اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019، إقامة العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم بمنافسات الموسم الجارى في كأس مصر والدوري الإنجليزي.





ونقدم لكم مواعيد المباريات والقنوات الناقلة:





مواعيد مباريات كأس مصر





نادي مصر و الجونة – الساعة الخامسة مساء على قناة ON SPORT









الأهلي و بني سويف – الساعة السابعة والنصف‏ على قناة ON SPORT









مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي





كريستال بالاس و بورنموث – الساعة التاسعة والنصف مساء









بيرنلي و مانشستر سيتي – الساعة العاشرة والربع مساء









مواعيد مباريات الدوري الفرنسي





ستاد بريست 29 و ستراسبورج – الساعة 8 مساء على قناة beIN SPORT HD 5









بوردو و نيم أولمبيك – الساعة 8 مساء على قناة beIN SPORT HD 5









أنجيه و مارسيليا – الساعة 8 مساء على قناة beIN SPORT HD 5







