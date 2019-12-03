عاجل .. وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم

رحل عن عالمنا المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، في الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء، داخل مستشفى المعادي العسكري.

وقال مصدر من داخل المستشفى، إن حالته الصحية تدهورت في الساعات الأولى من الصباح، وتم إدخاله غرفة الإنعاش في محاولة لإنقاذه، لكن صعدت روحه إلى بارئها.