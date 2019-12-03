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إصابات خطيرة في حريق ضخم بالسودان

عرب وعالم

حريق ضخم بالسودان
حريق ضخم بالسودان

متابعات - أمينة عبد العال

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السودان

حريق ضخم

الخرطوم

أصيب العشرات في حريق هائل نشب في المنطقة الصناعية في الخرطوم، وبعضهم إصابتهم خطيرة وتم إخلاء المنطقة المحيطة من السيارات والعمال وشالمارة.

وأكد شهود عيان أن الحريق نشب في مصنع "سيلا" للسيراميك، وأن النيران اشتعلت من انفجار عبوات الغاز داخل المصنع.

من جانبها دعت لجنة أطباء السودان المركزية الأطباء والكوادر الطبية للتوجه إلى المستشفى لإسعاف المصابين الذين أصيبوا في الحريق.

وأعلنت اللجنة أن هناك إصابات متفاوتة لخطورة وما زال هناك الإصابات جار نقلها في الوقت الحالي.

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