» ترامب يغرد لرسام نيجيري.. لهذا السبب

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ترامب

رسام نيجري

دوكز

رسم البورتريهات

حاز رسام نيجيري شاب على إعجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بسبب قدرته الفائقة على رسم البورتريهات؛ حيث رسم صورة لترامب، أعاد تغريدها وأبدى إعجابه الكبير بها، وبموهبة صاحبها "الرائعة".

وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم أرها فقط.. أعتقد أنه رائع.. دوكز أنت فنان رائع لا تتخلى أبدا عن حلمك".

وقال دوكز، إنه استغرق 70 ساعة في رسم لوحة ترامب؛ لتخرج بشكلها النهائي الذي أبهر الرئيس؛ وإنه بذل جهدا لإيصال الرسم للرئيس الأمريكي؛ حيث طلب من أصدقائه ومتابعيه إعادة تغريد الصورة.

وتقوم طريقة الرسام النيجيري على الرسم باستخدام قلم الحبر الجاف؛ حيث ينشر رسومه في صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي تحت اسم "Creative_Doks ".


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