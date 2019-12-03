» أطباء ينجحون في إعادة ميت للحياة

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ارشيفية عملية قلب مفتوح
ارشيفية عملية قلب مفتوح

متابعات - أمينة عبد العال

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استطاع أطباء جراحة في جامعة" ديوك" الأمريكية إعادة تنشيط قلب بعد وفاة المتبرع به وتوقف ضخ الدم به، وتمت زراعته في شخص آخر، مستخدمين تقنية حديثة لإعادة الدم إلي القلب المتوقف من خلال ضخ الأكسجين والدم والشحنات الكهربائية، وتم توثيق العملية بمقطع فيديو، ثم نشره أحد الأطباء المشاركين في العملية بنشره علي "تويتر".

وتعتبر عملية زراعة القلب التي تمت هي انتصار طبي يؤكد أن هناك المزيد من العمليات والقلوب المؤهلة لزراعتها في المستقبل.

وتعتبر عمليات زراعة القلب حالية رائجة نسبيا ولكن المشكلة هي النقص في الأعضاء المتبرع بها مثل القلب والكبد والرئتين والكلي، سواء كانت في الولايات المتحدة أو في كل أنحاء العالم ، حسبما نشرت" سكاي نيوز عربية".


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