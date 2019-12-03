صور مؤثرة للملك سلمان أثناء أدائه صلاة الجنازة على أخيه

03 ديسمبر 2019 - 04:21 م

نشرت وسائل إعلام سعودية، صورًا مؤثرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أثناء أدائه صلاة الجنازة على أخيه الأمير متعب بن عبدالعزيز، الذي وافته المنية أمس الإثنين.

ويبدو تأثر الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بوفاة الأمير متعب، أثناء الصلاة عليه بالمسجد الحرام بعد عصر اليوم الثلاثاء.

وأمس أعلنت المملكة العربية السعودية، وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، الاثنين، عن عمر ناهز الـ 88 عاما، حسب بيان صدر من الديوان الملكي، نشرته وكالة الأنباء السعودية.

ونعى الأمير الراحل عدد كبير من الأمراء فضلًا عن غطلاق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاجًا باسمه داعين له بالرحمة.















