حكم غير متوقع من الإفتاء عن المنتحر

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الانتحار

انتحار

دار الافتاء

حكم

المنتحر كافر

كشفت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها على "فيس بوك"، عن حكم الشخص الذي يقدم على الانتحار، هل هو كافر أم لا؟.

وقالت الدار، اليوم الثلاثاء، إن المنتحر ليس كافرًا، إلا أنها ذكرت أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع.

وذكرت أنه "لا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم، وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين".

وأحدث انتحار شاب بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة قبل يومين ضجة كبيرة، وتنوعت الآراء حول حكم المنتحر الموضوع الذي كان الأكثر جدلًا حول الواقعة.

ويوم أول أمس انتحر شاب آخر، بإلقاء نفسه تحت عجلات مترو الأنفاق في محطة أرض المعارض.

وفي هذا الإطار حث الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على ضرورة إيلاء الحكومات أهمية كبيرة للصحة النفسية.


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