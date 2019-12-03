الملك سلمان يصدر 5 أوامر ملكية قبل دفن أخيه

03 ديسمبر 2019 - 05:07 م

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عدة قرارات وأوامر ملكية، خلال ترأسه لجلسة مجلس الوزراء، التي عقدت اليوم في قصر اليمامة، قبل ساعات من أدائه صلاة الجنازة على أخيه الأمير متعب بن عبدالعزيز.

وأصدر مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان، القرارات التالية- حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس":

أولاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه الأمير وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 244 / 60 ) وتاريخ 15 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام الأساسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي للتنسيق والتعاون الشرطي، الصادر عن الدورة (الخامسة والأربعين) لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً:

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 234 / 58 ) وتاريخ 2 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية البوسنة والهرسك.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً:

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الدومينيكاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية الدومينيكان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 5 – 35 / 40 / د) وتاريخ 7 / 7 /1440هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 237 / 58 ) وتاريخ 2 / 2 /1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق فيينا بشأن وضع تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات لعام (1973م).

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

خامساً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 250 / 61 ) وتاريخ 16 / 2 /1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سادساً:

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والهيئة الأسترالية للاتصالات والإعلام في أستراليا في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً:

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 240 / 59 ) وتاريخ 3 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كولومبيا.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثامناً:

بعد الاطلاع على ما رفعه النائب العام، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 256 / 62 ) وتاريخ 17 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في روسيا الاتحادية.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

تاسعاً:

قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في دولة الكويت للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم الطبية والدراسات السريرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

عاشراً:

قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس هيئة حقوق الإنسان – أو من ينيبه – بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

حادي عشر:

قرر مجلس الوزراء تعيين عدد من الأعضاء في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي.

ثاني عشر:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الإشرافية لقطاع المياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 14 – 10 / 41 / د) وتاريخ 1 / 4 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على طرح عدد من مشاريع إنتاج المياه المحلاة ذات الأولوية، ومشاريع معالجة مياه الصرف الصحي ذات الأولوية، وترسيتها والتعاقد عليها بالمشاركة مع القطاع الخاص ، على النحو الموضح في القرار.

ثالث عشر:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 15 – 5 / 41 / د) وتاريخ 18 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء قيام الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لتطبيق الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (2030).

رابع عشر:

قرر مجلس الوزراء تعيين المهندس/ محمد بن عبدالله الخريف، والمهندس/ أحمد بن رشيد البلاع، والأستاذ/ إبراهيم بن محمد الجميح أعضاء – من المصدَّرين – في مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية.

خامس عشر:

وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.