بعد طيبة.. مصر تعلن عن القمر الصناعي نايل سات 301

أعلنت نايل سات، الشركة المصرية للأقمار الصناعية، توقيع عقد لتصنيع قمر جديد باسم نايل سات 301، بحيث يتم إطلاقه فضائيًا في شهر يناير من عام 2022.

ويأتي القمر الجديد، محل القمر الصناعي 201، والذي سينتهي عمره الافتراضي في 2028، حسبما صرح رئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية، أحمد أنيس.

ووفقًا لما قاله أنيس في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، فإن الشركة الفرنسية "تاليس إلينا سبيس" لتصنيع القمر الصناعي، بعدما تقدمت أربع شركات أجنبية بعروض، خضعت لمناقشة مطولة بين أعضاء لجنة اختيار الشركة المطولة.

ويشار إلى أنه تم إطلاق القمر الصناعي طيبة 1 في أواخر شهر نوفمبر الماضي، والذي يعد القمر الأول في مجال الاتصالات.