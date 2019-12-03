فنانة شهيرة تتعرض لحادث أثناء انشغالها بوضع الماكياج

قالت الممثلة الكويتية نورا محمد إنها كانت تضع الماكياج، أثناء قيادتها السيارة، خلال اتجاهها إلى مواقع التصوير، حتى فوجئت باصطدام سيارتها بإحدى الحافلات مما أدى إلى تحطمها.

جاء ذلك خلال الفيديو الذي تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" جيث نشرته الممثلة عقب تعرضها للحادث.

ونورا محمد ممثلة هي مغنية وممثلة كويتية، بدأت حياتها الفنية عام 2016 عندما شاركت في بانوراما، أعمال عبدالحسين عبدالرضا، وبعدها شاركت بعدد من المسرحيات مع فرقة باك ستيج جروب.



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