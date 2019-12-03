العثور على فنان شهير ميتًا داخل منزله

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محمد فضل- متابعات

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وفاة

جثة

كوريا الجنوبية

فنان

عثرت السلطات في كوريا الجنوبية على جثة فنان شاب، داخل منزله اليوم، وذلك بعد أقل من شهرين من العثور المطربة جوو هارا  صاحبة الـ28 عاما، منتحرة داخل منزلها، وكذلك المطربة سولي صاحبة الـ25 عاما.

وأعلنت الشرطة في كوريا الجنوبية العثور على الممثل الشاب، تشا إن ها، ميتا في منزله عن عمر يناهز 27 عاما.

ووفقا لموقع "أليك بوب"، فتحت الشرطة تحقيقا، ولم يتم الكشف بعد عن أية تفاصيل بخصوص طريقة وتوقيت الوفاة.

بدأ تشا إن ها انطلاقته كعضو في فرقة Fantagio للممثلين SURPRISE U عام 2017 بفيلم قصير عنوانه، You, Deep Inside of Me .



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