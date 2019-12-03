» تعرف على قائمة الزمالك لمباراة الشرقية بكأس مصر

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المصريون

الزمالك

الشرقية

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قائمة الفريق لمواجهة الشرقية، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

وجاءت القائمة مكونة من اللاعبين:

محمد أبو جبل - محمد صبحي لحراسة المرمى.

محمد عبدالغني - محمد عبدالسلام - عبدالله جمعة - حازم إمام - محمد عبد الشافي لخط الدفاع.

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو- يوسف محمود - يوسف أوباما - كريم بامبو - محمود عبدالرازق شيكابالا - محمد عنتر -  مصطفى فتحي - إمام عاشور - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - محمد أوناجم لخط الوسط.

عمر السعيد لخط الهجوم.

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