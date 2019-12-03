» تعرف على قائمة الزمالك لمباراة الشرقية بكأس مصر

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قائمة الفريق لمواجهة الشرقية، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر.
وجاءت القائمة مكونة من اللاعبين:
محمد أبو جبل - محمد صبحي لحراسة المرمى.
محمد عبدالغني - محمد عبدالسلام - عبدالله جمعة - حازم إمام - محمد عبد الشافي لخط الدفاع.
طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو- يوسف محمود - يوسف أوباما - كريم بامبو - محمود عبدالرازق شيكابالا - محمد عنتر - مصطفى فتحي - إمام عاشور - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - محمد أوناجم لخط الوسط.
عمر السعيد لخط الهجوم.
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