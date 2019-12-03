ضربة قوية لـ"داعش".. القبض على نائب "البغدادي"

03 ديسمبر 2019 - 08:47 م

ألقت قوات الأمن العراقية، القبض على القيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي، المعروف باسم أبو خلدون.



داعش

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، مساء اليوم، إنه تم القبض على الرجل الذي شغل منصب نائب الزعيم السابق للتنظيم أبو بكر البغدادي.

وأوضحت أن شرطة الحويجة بمحافظة كركوك تمكنت من إلقاء القبض على الإرهابي داخل إحدى الشقق في منطقة واحد آذار، موضحة أنه كان يحمل هوية أحوال مزورة باسم شعلان عبيد.



أبو بكر البغدادي



وذكرت أن القيادي في داعش سبق أن شغل منصب نائب زعيم التنظيم الإرهابي السابق أبو بكر البغدادي.