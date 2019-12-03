» «محمد» أكثر الأسماء شعبية في بريطانيا

تصدر اسم "محمد"، قائمة الأسماء الأكثر شعبية في بريطانيا في عام 2019، محافظًا على صدارته للعام الثالث على التوالي.

ووفقًا لموقع " "BabyCentre ، فإن محمد هو أكثر الأسماء التي أطلقت على المواليد الذكور في 2019، بينما كان اسم "أوليفيا" الأكثر إطلاقًا على المواليد الإناث في العام الجاري.

وقفز "نوح" إلى المرتبة الثانية للمرة الأولى، يليه "ليو" ثالثًا، ثم "أوليفر" في المركز الرابع.

أما الفتيات، فقد احتلت "صوفيا" و"آفا" المركزين الثاني والثالث على التوالي، بينا جاءت "أميليا" في المركز الرابع.

وقام الموقع بتجميع البيانات من أسماء الآباء، الذين زاروا الموقع على خياراتهم المفصلة لأسماء أبنائهم، حيث جاء محمد وأوليفيا في الصدارة.

وكانا كذلك في الصدارة في عام 2018، وضمت القائمة أسماء جديدة لأول مرة.

جاء نور في المركز 45 للفتيات، في حين حصلت هالي على المركز 68 ودليلة 88 ، ليتم إقصاء فيليسيتي وإيلينا وفكتوريا من قائمة أفضل 100 اسم لهذا العام.

وتضاعف عدد الأطفال الذين يطلق عليهم "نالا" أربعة أضعاف خلال العام.

ويشكل المسلمون نحو 5% من إجمالي سكان بريطانيا (64 مليون نسمة).

وظهر اسم محمد لأول مرة في قائمة الأكثر شيوعًا في بريطانيا عام 1926، وظل حاضرًا فيها منذ ذلك الوقت، وفق صحيفة "الجارديان" البريطانية.