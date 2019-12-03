  • الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:01 م
بحث متقدم
الدولار

الدولار يرتفع أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

آيات عرابي

آيات عرابي تشمت في وفاة شعبان عبدالرحيم

سد النهضة

شرط جديد لمصر يقلب مفاوضات سد النهضة

ترامب

بعد اتهامه بسرقته.. "ترامب": النفط في سوريا تحت سيطرتنا

نائب البغدادي

ضربة قوية لـ"داعش".. القبض على نائب "البغدادي"

عبدالله رشدي

عبدالله رشدي يوضح حقيقة تبرؤ الأزهر منه

شعبان عبد الرحيم

إسرائيل تسخر من شعبان عبد الرحيم بعد وفاته

أمير قطر والملك سلمان

أمير قطر يتلقى رسالة عاجلة من الملك سلمان

هيثم أحمد زكي

بعد اختفاء سيارته عقب وفاته.. كشف هوية سارق هيثم زكي

الزمالك

حبس نجم منتخب مصر والزمالك سنة مع الشغل

رأسًا على عقب..

شرط جديد لمصر يقلب مفاوضات سد النهضة

آخر الأخبار

سد النهضة
سد النهضة

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

معلومة هامة بشأن مدة ملء سد النهضة الإثيوبي

#

الاتفاق على ملء خزان سد النهضة في 7 سنوات

#

"شكري" يبحث مع مسؤولة أممية تطورات مفاوضات سد النهضة

#

موسى لـ"إثيوبيا": للأسف وصلنا معكم لطريق مسدود

ميسي

المصريون

كلوب

فان دايك

كشف مصدر مسئول، عن وجود شرط مصري جديد تم طرحه خلال المفاوضات التي جرت على مدار أمس واليوم، بشأن سد النهضة الإثيوبي، في القاهرة.

واختتمت اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع الثاني، بشأن سد النهضة في القاهرة بين وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا.

المصدر أكد بحسب "روسيا اليوم"، أن مصر اشترطت عدم ارتباط التوصل لاتفاق بشأن السد، بعدد سنوات ملء الخزان، بل بحجم تدفق المياه.

وقال المصدر، "إنه تم التوصل إلى تفاهمات مشتركة، حول أهمية نهر النيل للدول الثلاث، وأن أطراف التفاوض ستواصل اجتماعاتها بشأن الاتفاق على سنوات ملء السد، مؤكدًا التوصل لتفاهمات فقط حول استمرار اللقاءات، مع تفهم وجهات النظر، وإصرار الطرف المصري على أن حجم تدفق المياه من النيل الأزرق وضمان كمية المياه، هو الفيصل، مع وجود انفراجة يمكن أن نطلق عليها بالقدرية وهي حجم مياه الموجودة في السد العالي نتيجة غزارة الأمطار".

وتابع أن وزراء الري، توصلوا إلى تقارب في وجهات النظر حول سنوات ملء "سد النهضة" في السنوات المطيرة، منوهًا بـ"أنه تم التوصل إلى تقارب وليس اتفاقا فيما يتعلق بهيدروليكية النهر، بمعنى أنه كلما كانت الأمطار غزيرة قلت سنوات الملء والعكس".

كما كشف أن أطراف التفاوض ستواصل اجتماعاتها بشأن الاتفاق على سنوات الملء مبدئيا.

بدورها، نفت وزارة الموارد المائية والري في مصر قبل قليل، ما تناولته بعض وكالات الأنباء عن صدور بيان مشترك عقب اجتماع القاهرة اليوم، لافتة إلى استمرار المناقشات فى الاجتماع الوزاري المقبل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي يتخطى بني سويف ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر
» «استادات» تعلن بدء العمل في تطوير الملاعب المصرية
» «محمد» أكثر الأسماء شعبية في بريطانيا
» ماذا قال «كلوب» عن فوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية؟
» أمريكية تتهم أميرًا بارزًا بإجبارها على ممارسة الجنس
» تعرف على قائمة الزمالك لمباراة الشرقية بكأس مصر
» صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية أمريكية بالعراق
» كواليس جلسة «الجنايني» مع حسام البدري
» أول صورة لـ«كارتيرون» بعد وصوله للقاهرة
» الأردن يتصرف بشكل خطير مع إسرائيل
» حبس نجم منتخب مصر والزمالك سنة مع الشغل

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:14 ص

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:42

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس