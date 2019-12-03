آيات عرابي تشمت في وفاة شعبان عبدالرحيم

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آيات عرابي
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وفاة

شعبان عبدالرحيم

أيات عرابي

شماتة

على غرار السخرية والشماتة التي أظهرها إعلامي إسرائيلي بوفاة الفنان والمطرب المصري شعبان عبدالرحيم، سلكت الكاتبة الموالية للإخوان آيات عرابي، نفس طريق الشماتة في وفاة "شعبولا" بسبب أغنيته "بنحبك يا سيسي".

وكتبت "عرابي" التي تظهر على قنوات الإخوان في الخارج، عبر حسابها على موقع "تويتر" :" هلاك شعبان عبد الرحيم صاحب أغنية (بنحبك يا سيسي) ..خليه ينفعك !".

تغريدة "عرابي" فتحت عليها هجومًا كبيرًا للتضامن مع الفنان شعبان عبدالرحيم، وذكرها البعض بحرمة الموت وأن الاختلاف السياسي لا يحل لها الشماتة في وفاة أحد، لكنها لم تبال أو تحذف التغريدة.

وآيات عرابي معروفة بآرائها الهجومية ضد مصر والجيش والشرطة كما أنها دائمة التحريض على النظام المصري من الخارج.

وكان المذيع ومقدم البرامج الإسرائيلي روي كايس، كتب عبر تغريدة على "تويتر": "وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم صاحب أغنية أنا بكره إسرائيل".

لكن المذيع الإسرائيلي لم يكتف بهذه التغريدة، حيث عاد ليكتب: "الساعات القادمة ستجدوني أسخر من شعبولا".

وتوفى شعبان عبد الرحيم، اليوم، داخل مستشفى المعادي العسكري.


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