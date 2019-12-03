» «استادات» تعلن بدء العمل في تطوير الملاعب المصرية

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المصريون

استادات

بدأت شركة "استادات القابضة" اليوم الثلاثاء في إدارة العديد من المشروعات والهيئات والملاعب والاستادات خلال المرحلة المقبلة، بجانب تنظيم أهم وأكبر الأحداث الرياضية.

وأكدت الشركة أنها ستعلن عن العديد من المفاجآت الضخمة خلال المرحلة المقبلة وسيتم الكشف عنها تباعا، متمنية أن تحوز على رضا كافة أطياف الشعب المصري فيما تقدمه من عمل وجهد لتطوير المنظومة الرياضية في مصر.

وأعلنت الشركة التي يتولى محمد كامل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لها، الإطلاق الرسمي عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، في بيان جاء فيه "نعلن نحن شركة استادات القابضة إطلاق العمل رسميا بالشركة، وبدء أولى خطواتنا في تطوير استادات مصر وهيئاتها الرياضية لتكون مؤسسات رياضية اجتماعية ترفيهية اقتصادية شاملة، من خلال أحدث المعايير والتكنولوجيا العالمية، وذلك وفقًا لرؤية الدولة المصرية لتحسين حياة كافة أفراد المجتمع المصري بتوفير كل السبل لإنشاء مجتمع قوي ومتماسك، تنبت معه أجيال متعاقبة قادرة على العطاء والعمل، وتقدس قيمة الانتماء إلى هذا الوطن العظيم الذي منح ومازال يمنح أبنائه كل ما لديه من أجل سعادتهم والنهوض بهم على كافة المستويات.

كما أننا نفخر بكوننا شركة مصرية وطنية خالصة، هي الشركة الأكبر في مصر والشرق الأوسط التي تملك حقوق إدارة أكبر عدد من الاستادات والهيئات الرياضية، وهو ما يدفعنا للعمل على أن نكون الشريك الرئيسي والمحرك المثالي للرياضة المصرية والمساعد الأول لتحويل منشآتها الرياضية إلى المستوى العالمي، وتجهيزها لاستضافة أهم الأحداث والبطولات في أي وقت خلال السنوات المقبلة.

وكلنا أمل في أن ننال رضاكم فيما نسعى له من أجل سعادتكم، ولكي يصبح كل فرد من أسرة شركة "استادات" جزءًا من منظومة مصرية يفخر بها كل مصري، تبذل قصارى الجهد للعمل على رفع كفاءة المنشآت الرياضية المصرية وتسعى لرفع صحة المصريين بدنيًا ونفسيًا".

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