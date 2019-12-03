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وزير الكهرباء: تغيير 29 مليون عداد بأخرى مسبوقة الدفع

الحياة السياسية

شاكر
شاكر

المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن العدادات مسبوقة الدفع تقضي على مشاكل القراءات والتحصيل، وتلغي تعامل العنصر البشري في هذا الأمر.
وأوضح "شاكر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الثلاثاء، أن العدادات مسبوقة الدفع وصلت إلى 8 مليون مصري.
وأضاف وزير الكهرباء: "نعمل على وصولها إلى 9 ملايين في نهاية هذا العام"، مؤكدًا أن هذه المنظومة ستقضي نهائيًا على شكاوى الفواتير. وتابع: "نتخذ الإجراءات الحاسمة لتغيير جميع عدادات الكهرباء إلى عدادات مسبوقة الدفع، ونعمل على تغيير 29 مليون عداد كهرباء في مصر بعدادات مسبوقة الدفع؛ لمنع التلاعب وإنهاء أزمة الفواتير".
وتابع: "نحاول إلغاء أو تقليل العنصر البشري لتقليل الخطأ إلى أقصى درجة".

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