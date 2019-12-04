40 معتقلا فلسطينيا يعتزمون بدء إضراب عن الطعام

04 ديسمبر 2019 - 12:30 ص

يعتزم 40 معتقلا فلسطينيا في سجن "عسقلان" (جنوب)، الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام، الأربعاء، احتجاجا على إجراءات إسرائيل التنكيلية بحقهم.



وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان، أن أسرى سجن عسقلان وعددهم 40، سيشرعون في إضراب مفتوح عن الطعام الأربعاء، ردا على اعتداءات مصلحة السجون الإسرائيلية عليهم، والسياسة القمعية بحقهم، المتواصلة منذ أكثر من شهر.

ولفتت الهيئة (تابعة لمنظمة التحرير) إلى أن العقوبات التي تفرضها إدارة سجن "عسقلان" على الأسرى ما زالت مستمرة، إذ قامت بنقل 9 أسرى إلى سجون مختلفة.