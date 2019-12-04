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"بطة" تُشعل الغضب في "بلقاس" وتتسبب في نقل موظف ومجازاته

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فرنسا تذبح مليون بطة

المصريون ـ متابعات

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كشف حسام لبيب، رئيس مدينة بلقاس، تفاصيل مجازاة موظف لمصادرته "بطة" من بائعة في السوق، موضحًا أنه تم نقل الموظف المسئول عن مصادرة البطة إلى إدارة الأرشيف لمنع تعامله مع الجمهور، فضلا عن خصم 5 أيام من راتبه.
وأوضح "لبيب"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، أن سبب الخلاف بين البائعة صاحبة البطة، والموظف أن البائعة رفضت دفع قيمة رسوم النظافة وقيمتها 5 جنيهات، مما أثار فتنة في السوق وباقي البائعين رفضوا أن يدفعوا.
وأشار رئيس مدينة بلقاس، إلى أنه مهما كان الخلاف لابد للموظف أن يتحكم في أعصابه عند تعامله مع المواطنين.

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