القبض على ابن عم البغدادي

04 ديسمبر 2019 - 09:45 ص

تمكنت الشرطة العراقية من إلقاء القبض على ابن عم "أبو بكر البغدادي"، زعيم تنظيم داعش، الذي قتل مؤخرًا على يد القوات الأمريكية.

ويعتبر نائب أبوبكر البغدادي، والملقب بـ أبي خلدون، من أهم القيادات في داعش، حيث تولى ملف الاستخبارات، ولكنه قبض عليه داخل إحدى الشقق في منطقة واحد آذار.

وكان أبو خلدون يحمل هوية أحوال مزورة باسم شعلان عبيد، واسمه الحقيقي هو حامد شاكر سبع البدري.

وقد شغل ابن عم البغدادي. منصب نائب البغدادي، بالإضافة إلى منصب ما يسمى الأمير العسكري لمحافظة صلاح الدين.