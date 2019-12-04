  • الأربعاء 04 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:55 ص
بحث متقدم
الراقصة جوهرة

مفاجأة مدوية وراء الفيديو الإباحي للراقصة جوهرة

شاهد ماذا فعل الأمير وليام بنصب المحرقة بإسرائيل

الأمير وليام يثير غضب "بدون الكويت".. لهذا السبب

قناة تن

غلق قناة "تن" الفضائية والتفاصيل خلال ساعات

الإعلامية دعاء فاروق

فاجأها بنيته الانتحار.. رد فعل صادم من إعلامية على الهواء

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد

7 سنوات سجنًا لمغرد أساء لأمير الكويت

شعبان عبد الرحيم

إهداء أول عمرة لـ " شعبان عبد الرحيم"

ابن عم البغدادي

القبض على ابن عم البغدادي

الزمالك

حكم بحبس لاعب شهير بالزمالك

ليفربول

الموعد والقنوات الناقلة ليفربول وإيفرتون الإنجليزي

حريق مصنع السيراميك في السودان

ارتفاع عدد ضحايا حريق مصنع السيراميك السودان لـ 23 قتيلا

الزمالك يسعى لمصالحة جمهوره على حساب الشرقية

الرياضة

الزمالك
الزمالك

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري لـ"طولان" على فوز إنبي أمام الزمالك

#

مرتضى يشتم فنانا شهيرا لنقده للزمالك: يا كومبارس يا "...."

#

الزمالك يسعى لمصالحة جمهوره أمام "زعيم الثغر"

#

«بيراميدز» يسعى لغسل أحزانه على حساب إنبي

يستدرج نادى الزمالك، نظيره الشرقية فى السابعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة فى إطار مباريات دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر. 

الزمالك يسعى خلال تلك المباراة لطى صفحة الماضى، وتحقيق نتيجة تُرضى جماهير الأبيض الغاضبة مما حدث داخل القلعة البيضاء فى الساعات الأخيرة، عقب الجلسة التى عقدها المستشار مرتضى منصور رئيس النادى مع اللاعبين فور عودتهم من رجلة الكونغو بعدما هزٌم الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة فى افتتاح مشوار الفريق الأفريقي.

وتعد تلك المباراة الأولى للقيادة الفنية الجديدة بتولى الفرنسي باتريس كارتيرون، الذى جاء خلفًا للصربى ميتشو، مع معاونيه سامى الشيشينى وأمير عبد العزيز ومدرب الحراس عمرو عبد السلام.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الرئيس الإيراني يدعو للإفراج عن المتظاهرين
» رسالة من الملك سلمان إلى "بن زايد".. هذا ما قاله
» برلماني: تخفيض أسعار 4 سلع تموينية يتماشى مع الركود الاقتصادي العالمي
» آخر ظهور لشعبان عبد الرحيم قبل وفاته
» طلب إحاطة عاجل لوزير الإسكان .. لهذا السبب
» الزمالك يسعى لمصالحة جمهوره على حساب الشرقية
» أول رد من الجيش الليبى على اتفاقية تركيا والسراج
» رانيا يوسف ترقص على "آه لو لعبت يا زهر"
» زوجة إياد نصار: كدت أنفصل عنه بسبب تأديته لهذا الدور
» إعلامية شهيرة: صفوت الشريف هددني بسبب حلقتي مع شعبان عبد الرحيم
» هجوم ناري من الغندور على حكم مباراة الأهلي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:50 ص

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس