الموعد والقنوات الناقلة ليفربول وإيفرتون الإنجليزي

04 ديسمبر 2019 - 10:01 ص

يحل فريق إيفرتون، ضيفًا ثقيلاً على نظيره ليفربول، فى العاشرة والربع مساء اليوم بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2″ ، الناقل الحصرى لمباريات الدوري الإنجليزي، بتعليق على محمد على.

ويتصدر "الريدز" جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة، متفوقًا بفارق 8 نقاط على ليستر سيتى أقرب منافسيه، بينما يحتل إيفرتون المركز الـ 17 برصيد 14 نقطة.