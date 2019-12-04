» رسالة من الملك سلمان إلى "بن زايد".. هذا ما قاله

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ذكرت وكالة "واس" السعودية، أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز أرسل رسالة خطية إلى الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأوضحت الوكالة أن الرسالة احتوت على دعوة الرئيس الإماراتي لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضافت أن "الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، قام بتسليم الرسالة، خلال استقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء في دبي".

ويأتي ذلك بعد ساعات من توجيه نفس الرسالة من الملك سلمان إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كما توجيه نفس الدعوة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

ومن المقرر عقد الاجتماع الـ40 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي المرتقب بالرياض في العاشر من ديسمبر.


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