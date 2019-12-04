7 سنوات سجنًا لمغرد أساء لأمير الكويت

04 ديسمبر 2019 - 10:06 ص

قررت محكمة الجنايات الكويتية سجن الناشط مساعد المسيليم 7 سنوات لإساءته لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد والطعن في حقوقه من خلال تغريداته على "تويتر".

يذكر أن النيابة وجهت له تهمة الإساءة للسلطة القضائية وإساءة استعمال الهاتف ونشر أخبار كاذبة لتصل أحكام السجن إلى 82 عاما.

جدير بالذكر أن هذا ليس الحكم الأول ضد المسيليم المقيم خارج الكويت، حيث أصدرت المحاكم الكويتية أحكام ضده، كان آخرها يوليو الماضي حيث قضت المحكمة بسجنه 5 أعوام بتهمة العيب في الذات الملكية والقيام بعمل عدائي ضد الدولة.