» سفير مصر باليابان يطَلع على استعدادات دورة "طوكيو 2020"

التقى السفير أيمن كامل، سفير مصر لدى اليابان، بالسيدة "يوريكو كويكي" مُحافظ مدينة طوكيو، حيث تعرف منها على الترتيبات التي تقوم بها المحافظة استعدادًا لاستضافة الفرق الرياضية المتأهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية "طوكيو 2020"، المُقرر إقامتها الصيف المُقبل.

استعرض السفير الفرق المصرية المُتأهلة إلى الأولمبياد حتى الآن، وأبرز حرص السفارة على بدء التنسيق المُبكر مع الجهات اليابانية المعنية لضمان تهيئة ظروف الإقامة والمعيشة الملائمة للبعثة المصرية، وسبل تقديم كافة التسهيلات اللازمة لها خلال مُنافسات الدورة.

كما قابل السفير المصري مدير عام قطاع السياحة بالمحافظة التي تطرقت إلى استعدادات العاصمة طوكيو لاستضافة الحدث الرياضي الأهم في العالم، وما تم اتخاذه من إجراءات نحو توفير كافة التسهيلات اللوجستية والمنشآت والملاعب الرياضية والفنادق المُخصصة للوفود الرسمية، وقد أعرب السفير عن إعجابه بالاستعدادات اليابانية في هذا الصدد، مُشيرًا إلى ترقب العالم أجمع لاستضافة طوكيو للدورة للمرة الثانية في تاريخها.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليابانية قد أطلقت مبادرة "Host Town " لاستضافة الفرق المُشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، وذلك بهدف الترويج السياحي للمدن اليابانية المُختلفة من خلال استضافتها لمعسكرات إعداد المنتخبات الرياضية الأجنبية وبحيث يتخللها فعاليات تبادل ثقافي مع مواطني المدن اليابانية. وتقوم السفارة المصرية في طوكيو حالياً بالتنسيق مع عدد من المحافظات والجامعات لاستضافة الفرق المصرية المُشاركة.