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هند القحطاني لـ متابعيها: "اللي عايز يكلمني يدفع 200 ألف دولار"

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هند القحطاني
هند القحطاني

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فيديو

شروط

شائعات

هند القحطاني

ما زالت الناشطة السعودية، هند القحطاني، تثير الجدل بفيديوهاتها الجريئة وتصريحاتها الأجرأ، فبعد تصدرها تريند تويتر بالسعودية، وبعد الهجوم عليها بسبب فيديوهاتها التي وصفها الكثير بـ"الجريئة", التي لا تناسب المجتمع السعودي المحافظ، خرجت "القحطاني" لتكشف عن شروطها للظهور على الفضائيات والرد على منتقديها.

ونشرت "هند" مقطع فيديو لها عبر تطبيق الـ"سناب شات"، تكشف فيها شروط ظهورها في القنوات الفضائية للرد على الشائعات التي تلاحقها في الفترة الأخيرة.

وقالت "القحطاني" في مقطع الفيديو إن "هناك الكثير من الشائعات والأخبار المفبركة التي تم تداولها عنها مؤخرًا وإنها تعتبر نفسها رقم 1 في الوطن العربي والخليج التي يقال عنها شائعات" .

وتابعت: "طبعا أنا مطنشتهم وآخر همي وما صرحت ولا راح أصرح إلا في حالة واحدة، إذا إنه قناة رسمية معترف فيها ومشهورة على نطاق واسع في الخليج العربي عرضوا عليا مبلغ 200 ألف دولار" .

وأضافت: "وتكون هذه القناة تابعة لإحدى الدول الثلاث السعودية أو الكويت أو الإمارات، غير كدا ما راح أصرح ولا أقول شيء وخلوكم على ظنونكم وإشاعاتكم".


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