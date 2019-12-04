» عبد الدايم تكرم 6 شخصيات فى افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي

أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والمفكر الدكتور مصطفى الفقى رئيس مكتبة الإسكندرية والدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة والتى تحمل اسم الفنان الكبير جلال الشرقاوى وذلك بمكتبة الإسكندرية وبحضور الدكتور علاء عبد العزيز سليمان أستاذ الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية ورئيس المهرجان وعدد من الفنانين والنقاد والمهتمين.

وخلال الحفل ألقت وزير الثقافة كلمة أكدت خلالها أن تأسيس مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة يعد قفزة نوعية نحو مسايرة عمليات التنمية الثقافية المستدامة وفق رؤية علمية جادة وأصيلة تسعى للتجاوب مع التنوع والتعدد والابتكار وإعادة الاكتشاف، وأضافت أن اختيار الاسكندرية لاحتضان الفعاليات يعكس عبقرية المكان في استيعاب طموح الإبداع لدى الشباب من دارسي المسرح في الوطن العربي، كما قدمت التهنئة لشباب أكاديمية الفنون على الانجاز الكبير وجميع من ساهم فى خروج الدورة الأولى من المهرجان إلى النور ورحبت بالفرق العربية المشاركة في هذه التظاهرة الفنية التي تعد خطوة رائدة على طريق المستقبل.

ثم كرمت وزير الثقافة ستة شخصيات ساهمت فى إثراء مجال المسرح فى مصر والوطن العربى هم الفنان الكبير جلال الشرقاوى، النجم الكبير محمد صبحي، النجم خالد النبوي الذى أهدى التكريم لروح والديه وكل من تعلم منهم فنون التمثيل وخص بالذكر جلال الشرقاوى والراحل عبد المنعم مدبولى، الفنان الكويتى الكبير داوود حسين الذى أكد حبه لمصر وشعبها وقدم التحية لاساتذته سعيد خطاب، سعد أردش وأحمد عبد الحليم، الناقد الدكتور حسن عطية، والدكتور عصام أحمد الكردي رئيس جامعة الإسكندرية.