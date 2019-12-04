"شاكر" نائبا لرئيس الوزراء بالتعديل الوزاري

04 ديسمبر 2019 - 12:48 م

قال الإعلامي محمد الباز، كل تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح المشروعات تلمح بأن هناك فرص عمل جديدة.

وكشف الباز خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، عن سر ابتسامة الرئيس السيسي، أثناء حديث الدكتور محمد شاكر خلال افتتاح المشروعات بدمياط أمس الثلاثاء، قائلاً: "أولا وزير الكهرباء دكتور جامعي وخبير في مجال الطاقة، ويتحدث بهذه الحماسة التي تظهر حبه لمصر، وابتسامة الرئيس له بهذا الشكل، هي إبداء بالرضا عنه".

وتابع: "نحن أمام مسئول مخلص، ويتلقى الشكاوى بنفسه على هاتفه الشخصي، مشيرًا إلى أن بعض الاقتراحات في برنامج التعديل الوزاري الجديد، هو سيكون نائبًا لرئيس الوزراء.