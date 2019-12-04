» طفل يثير إعجاب "بن زايد".. لهذا السبب

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نالت قصيدة ألقاها الطفل الشاعر حمد الكعبي، استحسان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ونشرت صفحة "فرسان الإمارات" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء فيديو للطفل، الذي عرف نفسه على أنه "سفير التسامح لمدرسة قادة المستقبل الدولية الخاصة"، وطلب السماح له بإلقاء قصيدته حول التسامح في قصر البحر بالإمارات.

وقام ولي عهد أبو ظبي الذي استمع للقصيدة بمعانقة الطفل وتقبيله بعد إكماله القصيدة، وسط تصفيق حار من الحاضرين.

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